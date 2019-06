Sciacca, deve scontare 6 mesi di reclusione: fermato libico

Connect on Linked in

Gli uomini della polizia di stato di Sciacca hanno arrestato nella giornata di ieri un cittadino straniero di origini libiche destinatario di un provvedimento di carcerazione per il reato di ricettazione emesso dalla Procura di Palermo.

Nel dettaglio, gli agenti saccensi stavano svolgendo un

normale controllo del territorio mirato al contrasto dell’immigrazione

clandestina quando si sarebbero imbattuti nell’uomo in questione. Durante il controllo l’uomo avrebbe esibito un

passaporto libico le cui generalità però non corrispondevano con quelle note

alle forze dell’ordine, motivo per il quale è stato accompagnato in Commissariato

dove, in seguito agli accertamenti e dal rilievo delle impronte digitali,

sarebbe emerso che effettivamente si trattava del destinatario del

provvedimento restrittivo.

Svolte le formalità di rito, l’uomo è stato dunque tratto in

arresto e tradotto presso la Casa Circondariale di Sciacca dove sconterà una

pena pari a 6 mesi di reclusione, al fine della quale verrà valutata la regolarità

della sua permanenza sul territorio nazionale.

Di Pietro Geremia