Sciacca, disabile viene travolta da auto: è caccia al pirata della strada

Un gravissimo episodio sarebbe avvenuto nei giorni scorsi a Sciacca.

Nelle strade del centro saccense, precisamente in via Morandi, pare una donna disabile sta stava percorrendo tranquillamente la pubblica via sopra la propria carrozzina elettrica sarebbe stata travolta da un auto in corsa.

In seguito al sinistro, pare che il conducente del mezzo non si sia nemmeno fermato a prestare i primi soccorsi alla povera donna dandosela così vigliaccamente a gambe filate facendo sparire le proprie tracce.

Solo grazie ad alcuni passanti è stato possibile somministrare le prime cure alla disabile che sarebbe stata trasportata presso il pronto soccorso del locale nosocomio dove i medici le avrebbero dato tutte le cure del caso.

Intanto le forze dell’ordine agrigentine hanno fatto partire le indagini sul caso aprendo così una vera e propria caccia all’uomo che, si spera, possa concludersi presto.

Di Pietro Geremia