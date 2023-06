Disservizi idrici a Sciacca: diverse interruzioni a carico degli impianti di approvvigionamento dei Pozzi Carboj e dei Pozzi Grattavoli, hanno causato la diminuzione di fornitura determinando lo slittamento della distribuzione.

Nel dettaglio, tra interruzioni di fornitura di energia elettrica e interventi di manutenzione alle condotte di adduzione, le interruzioni si sono verificate nelle seguenti date: 20 e 21 aprile – 3, 17, 26 e 31 maggio e una prossima è attesa anche per domani, 8 giugno.

Risulta ovvio come la mancanza di acqua, anche limitatamente a un preciso arco temporale, si traduca nello slittamento delle turnazioni che si ripercuote sull’utenza.

Tra l’altro, la vetustà della rete idrica cittadina compromette il buon esito della distribuzione disperdendo in rete circa il 55 per cento di acqua. Non a caso, a breve avranno inizio i lavori contenuti nel primo stralcio del progetto di “Ottimizzazione della rete idrica e intervento di miglioramento della qualità delle acque” mentre è in fase di finanziamento il progetto per il rifacimento della rete idrica, per un importo di circa 33 milioni di euro, “Completamento della rete idrica a copertura del servizio idropotabile e sostituzione della rete idrica vetusta e/o in cattivo stato”.

Non solo. Aica sta anche effettuando la gara d’appalto per gli interventi di manutenzione sulle reti idriche e fognarie gestite (Lotto 1) per un importo complessivo di 335mila euro “Accordo quadro: lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nei comuni gestiti da Aica” riferiti, appunto, ai comuni di Sciacca, Sambuca di Sicilia e Montevago.