Sciacca, emergenza randagismo: Comune impegna 205 mila euro per fronteggiare il problema

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Nei giorni scorsi il Comune di Sciacca ha deciso di impegnare la somma di 205 mila euro al fine di affrontare l’annoso problema del randagismo.

Nello specifico, in virtù della scadenza del contratto con le ditte convenzionate che avverrà il 29 febbraio, l’ente saccense avrebbe preparato un nuovo bando di gara totalmente gestito in modalità telematica e attraverso piattaforma telematica per il quale sono stati impegnati i 205 mila euro al fine di garantire il ricovero, il mantenimento e la custodia dei cani randagi catturati nel territorio comunale.