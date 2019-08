Sciacca, Ferragosto di fuoco: raffica di multe in città

Connect on Linked in

Un ferragosto decisamente remunerativo per le casse comunali di Sciacca.

Nonostante il numero esiguo di agenti della Polizia Municipale, nella città saccense sarebbero state emanate una raffiche di multe in particolare nei giorni relativi al 14 e 15 Agosto, giorni dunque particolarmente caldi non solo per la temperatura ma anche per il portafoglio di automobilisti i quali non

rispettando le regole imposte dalla pubblica autorità, in particolare quelle relative alla zona a traffico limitato, si sarebbero visti emanare una serie di contravvenzioni per divieto di sosta, circa 150, oltre ad altre sanzioni amministrative per omissioni stradali e non specifiche.

Di Pietro

Geremia