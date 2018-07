Sciacca, grande successo per la 2° edizione del torneo di Beach Volley “Aiutaci ad aiutare” (Foto)

Connect on Linked in

Un weekend a base di sport e solidarietà quello appena trascorso a Sciacca.

Il Comitato di Agrigento della Croce Rossa Italiana, in collaborazione con l’associazione Orazio Capurro – Amore per la Vita e ad un considerevole numero di sponsor locali, ha organizzato la seconda edizione del torneo solidale di Beach Volley “Aiutaci ad Aiutare”.

Atleti, tra i quali alcuni professionisti, provenienti da quasi ogni provincia siciliana si sono dati dunque appuntamento nella spiaggia sita in contrada Foggia, spinti dal richiamo di una località affascinante che ha fatto da sfondo ad una sfida benefica e dal valore altamente simbolico, rispecchiante in pieno uno dei 7 principi che governano la Croce Rossa: Solidarietà.

Il torneo, strutturato per categorie comprendenti 2×2 maschile, formato da 15 squadre, 2×2 femminile, composto da 10 e 2×2 misto comprendenti 14, ha avuto un ricavato complessivo di circa 500 euro, dei quali metà sono stati utilizzati per coprire le spese organizzative, mentre il rimanente è andato a favore della Croce Rossa di Agrigento al fine di poter acquistare prodotti sanitari per far fronte alle numerose iniziative proposte dallo stesso comitato agrigentino.

Di Pietro Geremia