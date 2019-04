Sciacca, gravissimo incidente stradale: morta una donna

Print This Post

Scontro mortale a Sciacca tra auto e furgone. Una donna di 68anni, Tanina Rizzo di Campobello di Mazara, stava viaggiando a bordo della sua utilitaria quando, nei pressi di un rifornimento di benzina in contrada Scunchipani, si è scontrata violentemente contro un furgoncino della società Tim.

Nel violentissimo impatto purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare in quanto morta sul colpo.

A nulla sono valsi i soccorsi del 118. i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso. Sul posto anche le volanti della Polizia di Stato che hanno aperto le indagini per cercare di capire le dinamiche dell’incidente mortale.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato