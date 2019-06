Sciacca, ha una lite in famiglia e scappa dai domiciliari: arrestato 47enne

Connect on Linked in

Nei giorni scorsi il personale della Polizia di Stato di Sciacca ha arrestato un 47enne del luogo per il reato di evasione.

A quanto pare l’uomo, che si trovava agli arresti domiciliari, avrebbe avuto una forte lite in famiglia al punto tale da far intervenire i poliziotti saccensi per calmare la situazione. Nonostante i numerosi tentativi degli agenti però il 47enne, raggiunta un’eccessiva esasperazione, avrebbe iniziato a gettare a terra alcuni oggetti per poi dirigersi verso l’esterno invitando gli operatori di Polizia ad accompagnarlo in Commissariato.

Col fine di riportare la calma, alle forze dell’ordine non è rimasto altro che arrestarlo per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, pena per la quale è stato successivamente condotto presso la casa Circondariale di Sciacca.

Di Pietro Geremia