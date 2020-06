Sciacca, intervento da record al Giovanni Paolo II: operato al femore nonno di 108 anni

Print This Post

Una tempra d’acciaio quella di cui sembra rivestito un nonnino di 108 anni originario di Caltabellotta.

Il pensionato, tra i più longevi d’Italia, nei giorni scorsi sarebbe stato sottoposto ad un intervento chirurgico al femore eseguito dai medici all’ospedale del reparto di ortopedia del Giovanni Paolo II di Sciacca.

In seguito all’operazione il nonnino dalla scorza dura ha lasciato dopo soli quattro giorni di degenza il nosocomio saccense per proseguire a casa il percorso riabilitativo già intrapreso in reparto.

Di Pietro Geremia