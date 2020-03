Sciacca, ladro beccato dopo il furto: scatta l’obbligo di dimora

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Nei giorni scorsi i gip del tribunale di Sciacca ha disposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora in città per un 47enne originario del posto.

L’uomo era stato beccato dagli uomini della polizia di stato in piazza Don Luigi Sturzo dopo aver derubato la propria vittima che aveva prontamente denunciato il furto al 112. Una volta partita la segnalazione, gli agenti saccensi si sarebbero fiondati sul posto riuscendo così ad individuare in men che non si dica il sospetto a cui, dopo essere stato sottoposto ad una perquisizione personale, sarebbero stati ritrovati addosso diverse banconote e documenti riconducibili alla vittima.