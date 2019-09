Sciacca, lite minore-anziano in un bar: deceduto 74enne

Print This Post

È finita nel peggiore dei modi la lite scoppiata in bar di Sciacca tra un minorenne e un uomo di 74 anni.

Stando alle prime ipotesi, i due di trovavano all’interno di un esercizio commerciale saccense quando, per ragioni ancora da comprendere, sarebbero venuti letteralmente alla mani.

Una volta placata la situazione però sembra che il pensionato avrebbe cominciato a sentirsi male fino a morire poco dopo. In seguito alla triste vicenda il ragazzino sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati per il reato di omicidio preterintenzionale in quanto secondo l’accusa sarebbe stata proprio la lite a generare la disgrazia con protagonista il povero pensionato.

Maggiori informazioni si sapranno comunque dell’autopsia della salma del pover’uomo.

Di Pietro Geremia