Sciacca, litiga furiosamente e minaccia con un coltello la madre: attimi di paura

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Entrambi portati in ospedale. Un giovane di Sciacca,lunedì pomeriggio, nel quartiere Ferraro, ha aggredito la madre minacciandola anche con un coltello rinchiudendola dentro l’appartamento senza via d’uscita.

Sono stati i vicini di casa, sentendo le urla della povera donna, ad allertare le forze dell’ordine che subito, insieme ai Vigili del fuoco, si sono precipitate sul posto liberando la donna dopo aver forzato l’ingresso.

Successivamente il ragazzo è stato trovato in giro disorientato vicino al cimitero comunale e, insieme alla madre, sono stati accompagnati in ospedale per le cure del caso.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato