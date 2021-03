Una 13enne di Sciacca, mentre stava passeggiando per andare a comprare una pizzetta con la madre in via Mazzini a Sciacca, è stata azzannata da un cane randagio .



La madre della bambina, in gravidanza all’ottavo mese, è riuscita a colpi di borsa e pietre ad allontanare l’animale per poi accompagnare la figlia, che aveva delle ferite ad una gamba e alle braccia, al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II dove è stata medicata con una prognosi di sei giorni.



Di Salvatore Gioacchino Cacciato