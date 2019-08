Sciacca, “mancano ausiliari al Pronto Soccorso”: la protesta del Tribunale dei diritti del malato

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Pare che la carenza di personale si faccia sentire all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca.

In seguito ad un sopralluogo effettuato dal comitato Sanità, in cui avrebbe partecipato anche il primo cittadino Francesca Valenti, sarebbe emerso un grave problema logistico consistente nella presenza al Pronto Soccorso di un solo ausiliario per ogni turno che renderebbe così poco dinamico il trasferimento dei pazienti nei reparti.

A denunciare il fatto è stata la presidente del Tribunale dei Diritti del Malato Lilla Piazza la quale avrebbe dunque evidenziato come la mancanza del personale ausiliario arrivi a creare particolari disagi presso il nosocomio saccense.

Di Pietro

Geremia