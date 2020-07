Sciacca, maxirissa allo Stazzone: 7 i denunciati

Print This Post

Continuano le risse nella provincia di Agrigento.In seguito ad una rissa scoppiata in pieno centro di Sciacca gli uomini della polizia di Stato di Sciacca sono intervenuti in località Stazzone.

Una volta sul posto gli agenti hanno immediatamente identificato 3 dei soggetti coinvolti nella furibonda lite tra cui un minorenne di nazionalità Tunisina.

Una volta calmata la situazione sono state immediatamente avviate le indagini che, avvalendosi della visione delle telecamere di sorveglianza della zona, hanno permesso l’individualizzazione di altri quattro soggetti che avevano partecipato al litigio i quali, insieme agli altri 3, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per rissa in concorso e lesioni personali aggravate.

Per quanto riguarda il minorenne tunisino è stata invece disposta la quarantena in via precauzionale presso un centro di prima accoglienza.