Sciacca, mega-rissa in pieno centro: fermato un uomo

Un mach pugilistico di Natale si è svolto nella giornata di ieri a Sciacca.

A quanto pare due persone, per motivi ancora ben da identificare, se le sarebbero date di santa ragione nel pieno centro della città saccense.

Il diverbio, prima solo verbale, sarebbe avvenuto con precisione in via Azzara per poi tramutarsi in una manciata di minuto in un incontro di pugilato di una tale violenza da essere fermato dagli uomini della polizia di stato appartenenti al locale commissariato.

Dopo aver sedato la furibonda lite tra i due contendenti, che nella foga avrebbero finito col danneggiare il vaso di un privato, gli agenti gli agenti avrebbero fermato un uomo la cui posizione sarebbe adesso al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Di Pietro Geremia