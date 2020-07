Print This Post

Una leggerezza che è costata cara quella fatta dal titolare di un b&b di Sciacca.

Nonostante fosse dotato di tutte le credenziali per accedere alla piattaforma della Questura, creata per permettere alle forze dell’ordine di avere una conoscenza capillare di chi alloggia in loco, l’albergatore saccense avrebbe dimenticato di registrare la presenza di alcuni ospiti venendo di fatto denunciato dagli agenti del locale commissariato.