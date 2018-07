Connect on Linked in

Preoccupati dal fatto che non dava notizie da 24 ore, i parenti di una donna di 93 anni, nubile e senza figli, hanno chiamato le forze dell’ordine che successivamente hanno inviato una squadra dei vigili del fuoco nell’abitazione situata in via Mori a Sciacca per l’intervento del caso.

Non appena hanno sfondato la porta, i pompieri hanno trovato l’anziana donna riversa per terra priva di vita.

Molto probabilmente il decesso è avvenuto per cause naturali.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato