Sciacca, ombrelloni con strutture di legno abusive: effettuati sequestri

Nei giorni scorsi gli uomini appartenenti all’Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca hanno effettuato il sequestro preventivo di 15 ombrelloni Palmiz situati nel litorale di Porto Palo.

L’operazione, ad ora a carico di ignoti, sarebbe scattata in virtù del fatto che tali strutture presenterebbero una base in metallo e in legno tale da rientrare nella fattispecie di occupazione abusiva di area demaniale.

Sono tuttora in corso degli accertamenti lungo le spiagge di competenza del Circomare di Sciacca.