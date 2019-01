Sciacca, organizzata tombolata per donare ai vigili del fuoco un defibrillatore

Connect on Linked in

Una Sciacca sempre più solidale si sta sviluppando in questi ultimi tempi.

L’associazione “Orazio Capurro – Amore per la vita” ha organizzato una tombolata di beneficenza con l’encomiabile fine di donare ai vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca un defibrillatore.

L’evento ha riunito diverse centinaia di persone nei locali parrocchiali della Perriera dove, grazie a ben 150 generosissimi sponsor, sono stati oltre 300 i premi assegnati per un ricavato complessivo di circa 3000 euro.

L’associazione “Orazio Capurro – Amore per la vita” non è nuova a questi lodevoli atti solidali e, dati alla mano, caratterizzandosi nell’anno appena trascorso nella donazione di innumerevoli attrezzature sia per l’ospedale Giovani Paolo II che per le scuole del territorio nonché per le strutture sportive del circondario.

Di Pietro Geremia