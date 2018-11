Sciacca, parte l’iniziativa della Caritas “Pane in attesa”

Connect on Linked in

La città di Sciacca diventa più solidale.

Grazie ad una iniziativa della Caritas Diocesana, la parrocchia di San Calogero ha avviato il progetto “Pane in Attesa” tramite il quale, con un piccolissimo contributo, si potranno aiutare le famiglie e le persone in stato di bisogno.

Nel dettaglio, l’iniziativa prevede una convenzione con sei panifici della città in cui si potrà lasciare un contributo in denaro che, mensilmente, gli operatori Caritas ritireranno e quantificheranno per poi consegnare alle famiglie che versano in precarie condizioni economiche dei buoni che potranno essere spesi per ritirare il pane presso gli stessi esercizi.

Di Pietro Geremia