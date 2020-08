Una giornata da dimenticare quella appena trascorsa a Sciacca.

Nel famoso quartiere di San Leonardo pare infatti che sia avvenuto il cedimento di un tetto di un’abitazione situata nei paraggi.

In seguito al crollo non si è registrato nessun ferito dato che fortunatamente l’edificio, stante precisamente in via Marsala, non era abitato. Dopo il cedimento dunque sul posto si sono precipitati i tecnici dell’Utc oltre agli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’intera area.