Sciacca, pesca sportiva: previsti divieti e multe per contrastare la cattura selvaggia in porto

Il tenente di vascello Sebastiano Sgroi, comandante del Circomare di Sciacca, al fine di dare ordine alla pesca sportiva che in questi giorni sta perseverando nella città sita in provincia di Agrigento, ha emesso un’ordinanza che detta regole ben precise su come svolgerla e in quali zone.

L’ordinanza infatti, è nata in seguito all’eccessivo zelo dei circa 500 pesca-sportivi i quali erano arrivvati addirittura a salire sui natanti attraccati al porto pure di utilizzare le proprie canne da pesca.

In seguito a tali fatti quindi, è stata stabilita una multa a partire da 200 euro per gli eventuali trasgressori sulla pesca in porto.

Di Pietro Geremia