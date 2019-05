Sciacca, polizia becca giovane spacciatore di hashish

Print This Post

Nei giorni scorsi il Personale della Polizia di Stato di Sciacca, nel corso di programmati servizi orientati alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, è riuscito a beccare un giovane spacciatore di hashish.

A quanto pare gli agenti , durante il controllo del territorio saccense, si sarebbero insospettiti notando in via Licata un gruppo di persone appartate all’interno di un vicolo. Avendo il dubbio che potessero possedere sostanze stupefacenti, i poliziotti li hanno dunque sottoposti ad una perquisizione personale in cui sono stati rinvenuti addosso ad uno di loro 4 grammi di hashish.

Una volta beccato con le mani nel sacco, il giovane è stato segnalato alla Prefettura per la violazione di cui all’art. 75 D.P.R. 309/90 mentre lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Di Pietro Geremia