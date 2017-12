Sciacca, ragazza minorenne costretta a prostituirsi: arrestato un uomo

Connect on Linked in

I carabinieri della compagnia di Sciacca la scorsa notte hanno arrestato un uomo con l’accusa di favoreggiamento della prostituzione minorile.

I militari dell’arma hanno intercettato P.C. di 61 anni a bordo della sua auto con al fianco una ragazzina che, ha detta poi dell’uomo, sarebbe stata una sua parente.

I militari, isospettiti dal fatto che l’uomo in passato ha avuto problemi con la giustizia, sono andati a fondo scoprendo uan sconcertante verità.

La ragazzina infatti, non ancora 18enne, era oggetto di prestazioni sessuali da parte di uomini di etnia romena. L’uomo, successivamente sottoposto a diversi interrogatori, è stato tratto in arresto e portato in carcere su disposizione del GIP per favoreggiamento della prostituzione minorile.

Ora ci sarebbe anche da capire se vi siano altri complici in questa vicenda. La ragazza è stata portata in un centro di accoglienza assistita da psicologi.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato