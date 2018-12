Connect on Linked in

Un uomo con pistola in pugno e viso travisato da passamontagna ha fatto irruzione in una tabaccheria di via De Gasperi, a Sciacca intimando al titolare di consegnare tutto il denaro custodito in cassa.

Il rapinatore però non ha fato i conti con il sangue freddo del tabaccaio che è riuscito a metterlo in fugo lasciandolo a mani vuote, il ladro solitario infatti, è fuggito senza prendere nulla.

Sull’episodio

indaga la polizia.