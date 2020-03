Sciacca, scatenano rissa: 4 i denunciati

Print This Post

Personale della Polizia di Stato di Sciacca, a conclusione di una complessa attività investigativa ha deferito all’A.G. quattro soggetti di Sciacca, per rissa.

In particolare, lo scorso carnevale, in piazza A. Scandaliato era esplosa una rissa che aveva visti coinvolti diversi ragazzi.

In quel contesto, il personale di Polizia riusciva a bloccare solamente due giovani, ed uno di essi lo arrestava per resistenza a pubblico ufficiale.

Gli ulteriori accertamenti hanno consentito di individuare gli altri quattro giovani, tutti di Sciacca e minorenni e li hanno deferiti alla Procura per i Minorenni di Palermo.