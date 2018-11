Sciacca, si distacca un costone del monte Kronio: sgomberate 10 abitazioni

Print This Post

Una domenica di panico si è vissuta nella domenica appena trascorsa a Sciacca.

A seguito di un improvviso distaccamento di una parte del costone sito a sud del monte Kronio, gli uomini della Protezione Civile hanno proceduto a far evacuare una decina di abitazioni a fronte del probabile rischio di interessamento in un ipotetico crollo.

Nel dettaglio, l’allarme è iniziato dopo che alcuni massi hanno iniziato a precipitare nella zona residenziale e piena di numerose villette sottostante al monte. Un chiaro segnale di pericolo che ha spinto così i vigili del fuoco e gli uomini della forestale ad intervenire per mettere in sicurezza la zona in attesa di ulteriori controlli da accertare nella giornata di oggi.

Di Pietro Geremia