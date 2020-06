Sciacca, sterza per evitare tamponamento ma la macchina si ribalta: illesa la conducente

Connect on Linked in

Uno spettacolare incidente stradale è avvenuto nella giornata di ieri a Sciacca.

Una donna a bordo di una Fiat Panda stava tranquillamente guidando per le strade cittadine quando, giunta in viale Della Vittoria, sarebbe incappata in un’auto lasciata posteggiata in doppia fila che l’avrebbe dunque costretta ad una brusca sterzata causando così il ribaltamento su un lato del proprio mezzo.

In seguito al sinistro la donna, sebbene in stato di choc, sarebbe riuscita ad uscire autonomamente dal proprio mezzo prima dell’arrivo dei vigili del fuoco e dei soccorritori del 118 chiamati in via precauzionale dai presenti.