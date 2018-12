Sciacca, studente torna dalla Liguria per pulire spiagge insieme alla famiglia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un grandissimo esempio di senso civico è stato portato avanti nei giorni scorsi da parte di Alfonso Sabella, un giovane studente di Sciacca.

Il ragazzo, che studia in Liguria, pare che sia tornato per le vacanze natalizie portando con sé non solo la fidanzata ma anche tutta la famiglia di lei.

Una volta giunto nella città saccense, vedendo la sporcizia dilagare nelle spiagge ha deciso dunque di organizzare una giornata ecologica prevista per oggi dalle 09:00 alle 12:00 in località Foggia, prontamente promossa dal comune di Sciacca, per la quale è previsto un grande afflusso di persone.

Di Pietro Geremia