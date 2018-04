Sciacca, tenta di rapinare panificio con una pistola: arrestato 25enne

Print This Post

Attimi di paura si sono vissuti in un panificio di Sciacca nella giornata di ieri. A quanto pare, un 25enne incensurato del luogo avrebbe tentato di rapinare un forno sito in Contrada Perriera proprio nel momento in cui l’esercizio commerciale era affollato.

Nel dettaglio, il giovane si sarebbe avvicinato alla cassiera puntandole la pistola addosso, con l’intento di farsi consegnare l’incasso del panificio.

Fortunatamente per la donna, alcuni avventori sono riusciti a far desistere il ragazzo facendolo scappare via. Immediata è stata la risposta delle forze dell’ordine le quali hanno inviato, identikit alla mano, delle pattuglie che sono riuscite dopo solo qualche minuto ad individuare il fuggitivo mentre stava cercando di nascondere la pistola, a gas e senza il tappo rosso, sotto una macchina. Una volta catturato, il 25enne è stato accusato di tentata rapina aggravata e condotto presso la casa circondariale saccense.

Di Pietro Geremia