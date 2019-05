Sciacca, tenta di sfondare la porta di casa della compagna: arrestato tunisino

Connect on Linked in

Gli uomini della Polizia di Stato di Sciacca nei giorni scorsi hanno arrestato un tunisino di residente a Mazara del Vallo per i reato di atti persecutori nei confronti della propria compagna.

A quanto pare gli agenti saccensi sarebbero intervenuti in seguito ad una chiamata ricevuta da parte di una donna residente in un complesso di edilizia popolare la quale aveva denunciato con fare molto agitato la presenza del proprio compagno, già noto alle forze dell’ordine, che stava cercando di sfondare la porta di accesso alla palazzina nel tentativo di raggiungerla a casa.

Il tunisino, non appena intravista la volante della Polizia, si è dato ad una precipitosa fuga venendo però immediatamente bloccato dagli Agenti ed accompagnato presso gli uffici del Commissariato di Sciacca.

Poiché nelle ore precedenti l’extracomunitario si era recato più volte nell’abitazione della donna ed in un contesto l’aveva colpita con dei pugni al volto, è stato tratto in stato di arresto per atti persecutori e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida celebrata ieri mattina presso il Tribunale di Sciacca dove il Gip ha convalidato l’arresto ed applicato al cittadino extracomunitario la misura del divieto di dimora nel comune di Sciacca.

Di Pietro Geremia