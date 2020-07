Sciacca, testa di capra davanti la chiesa: intimidazione al parroco ?

Print This Post

Un gesto ancora da decifrare ma che sembra avere il chiaro intento intimidatorio quello che nelle ultime ore ha scosso la comunità saccense.

Una testa di capra mozzata è stata trovata ieri mattina sul sagrato della chiesa di San Michele, a Sciacca (Agrigento).

Gli agenti della locale polizia municipale hanno avviato le indagini per far luce sull’accaduto, non escludono che si tratti di un atto intimidatorio nei confronti del parroco, don Pasqualino Barone.

Un altro episodio simile era avvenuto due giorni fa, davanti la chiesa di San Nicolò La Latina, anche questa diretta dallo stesso sacerdote, era stata trovata la testa di una pecora.

Il parroco, alcuni anni addietro, ha fondato a Sciacca la “Mensa della solidarietà”, struttura che si occupa della cura dei bisognosi e che impegna diversi volontari che giornalmente garantiscono un pasto caldo a chi vive in condizioni disagiate.

Lo stesso parroco si dichiara stupito per l’accaduto : “Non riesco a capire questi fatti, ho sempre agito per fare del bene” .

A dare importanti spunti investigativi potrebbero essere dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza che si trovano nei pressi delle due chiese e che al momento sono al vaglio degli inquirenti.