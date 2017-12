Sciacca, trovato cadavere in mare: si tratta di un 39enne senzatetto

Print This Post

Il mare ha restituito un cadavere alla città di Sciacca nella giornata di ieri.

La salma “attracata” nelle acque antistanti al porto infatti, appartiene a Costantin Gabriel Patriesku, un senzatetto romeno di 39anni.

Nel dettaglio, l’uomo pare che avesse deciso di passare la serata di Natale sulla banchina del porto quando, per cause ancora da accertare, sembra sia caduto nelle fredde acque marine per poi morire.

L’identificazione del 39enne è avvenuta all’interno della cella mortuaria del cimitero di Sciacca dove era stato trasferito, immediatamente dopo il ritrovamento, su disposizione del sostituto procuratore Michele Marrone.

I carabinieri di della locale compagnia si stanno occupando della risoluzione del caso, anche se sono ancora incerte le motivazioni dell’inspiegabile morte del senzatetto.