Sciacca, trovato ennesimo cane morto

Continua la sequela di ritrovamenti di cani randagi deceduti a Sciacca.

L’ultimo per ordine di tempo è avvenuto proprio ieri all’interno del territorio della città della provincia di Agrigento, dove è stato dunque rinvenuto il corpo ormai privo di vita di un cane randagio.

La carcassa dell’animale, una volta prelevate da parte delle autorità, è stata successivamente inviata da parte del responsabile del Distretto Veterinario di Sciacca, Natalia Sciorino, all’Istituto Zooprofilattico di Palermo per effettuare, tramite autopsia, una serie di accertamenti in modo tale da verificare se la morte sia avvenuta per cause naturali o per avvelenamento.

Di Pietro Geremia