Sciacca, tutto pronto per il carnevale estivo dal 7 al 9 settembre

Doppio carnevale questa’anno per la città di Sciacca, in provincia di Agrigento. Quello che ormai è giudicato come uno dei carnevali più belli della Sicilia infatti quest’anno si sdoppia incentrandosi, eccezionalmente per il 2018, nella sua data estiva che andrà dal 7 al 9 settembre. Negli anni scorsi l’ilare festa si sarebbe dovuta svolgere nel mese di luglio, ma dopo un reunion con gli albergatori della zona, ovviamente sensibili all’alta stagione, l’amministrazione comunale ha deciso di spostare la data a settembre come stratagemma per prolungare la stagione turistica nella città saccense. A comunicarlo è stato lo stesso assessore al Turismo Filippo Bellanca, il quale ha inoltre stabilito le date per il prossimo carnevale 2019 che si svolgerà dunque dal 2 al 5 marzo.

Di Pietro Geremia