Sciacca, ubriaco si mette alla guida di scooter e ha incidente: denunciato 46enne

Nei giorni scorsi gli uomini della Polizia di Stato di Sciacca hanno sequestrato uno scooter e ritirato la patente di guida ad un 46enne originario del posto.

Gli agenti, nell’ambito di programmati servizi finalizzati al controllo sullo stato di guida dei ragazzi, erano intervenuti in contrada San Marco in seguito ad un sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto un ciclomotore.

Una volta sul posto i polizotti saccensi avrebbero riscontrato che il conducente del ciclomotore non riusciva a reggersi in piedi e dalla bocca gli fuoriusciva un forte alito vinoso, motivo per il quale lo avrebbero fatto sottoporre ad accertamenti sanitari nei quali sarebbe risultava positivo all’assunzione di sostanze alcoliche e di sostanze stupefacenti.

Una volta accertato lo stato fisico alterato dell’uomo, è stato operato nei suoi confronti il sequestro del veicolo per la confisca ed il ritiro della patente di guida.

Di Pietro Geremia