Sciacca, va al bar e gli rubano lo scooter: denunciato 30enne

I poliziotti del commissariato di Sciacca hanno denunciato G.G, 30 anni del paese, per i reati di furto e danneggiamento.

L’uomo avrebbe rubato lo scooter ad un giovane che si era fermato davanti un bar per usufruire dei servizi igienici.

Il ragazzo, però, ha lasciato le chiavi dello scooter appese al quadro. Al suo ritorno il motore non c’era più.

Ad impossessarsi del mezzo il 30enne che, stando alla ricostruzione, si sarebbe allontanato in sella allo scooter per andare a comprare le sigarette. Al suo ritorno però, il mezzo era danneggiato pesantemente su una fiancata. Da qui la denuncia per furto e danneggiamento.