Scicli, psicolabile fugge dall’ospedale in pigiama per farsi curare

Decisamente non un comune pomeriggio quello trascorso ieri a Scicli, paese in provincia di Ragusa, dove un giovane di 23 anni si è allontanato dal reparto di Psichiatria dell’ospedale Busacca.

Nel dettaglio, sembra che il 23enne fosse ricoverato presso il nosocomio da circa 10 giorni quando, in via del tutto spontanea, abbia deciso di farsi un giro fuori con tanto di pigiama al seguito.

Dopo la rocambolesca “fuga”, e nonostante le approfondite ricerche iniziali, del giovane non vi era alcuna traccia. E’ stato necessario quindi l’intervento della polizia locale di Modica la quale andando a concentrare le ricerche in aree specifiche, come le zone dove sono previsti partenze e arrivi di mezzi pubblici, che il fuggitivo è stato trovato in stato confusionale. Una volta individuato, il 23 enne avrebbe confessato ai poliziotti di essere andato via per cercare farsi curare in un centro specializzato.

Di Pietro Geremia