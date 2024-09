Nella serata di lunedì, i Carabinieri della Tenenza di Scicli, in collaborazione con i colleghi della Stazione di San Nicola di Marsala (TP), hanno arrestato un 27enne e una 34enne, entrambi pregiudicati, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Ragusa su richiesta della Procura della Repubblica Iblea.

I fatti risalgono all’aprile scorso, quando i due malviventi hanno aggredito e rapinato un anziano, mentre quest’ultimo si trovava fuori dalla sua abitazione per depositare un sacco di rifiuti.

I due aggressori, con violenza, hanno spintonato l’uomo e gli hanno sottratto 45 euro, dandosi poi alla fuga tra le strade del centro di Scicli.

Le indagini sono state avviate immediatamente, grazie anche ai sistemi di videosorveglianza presenti nell’area. Le telecamere hanno ripreso i due responsabili, fornendo agli inquirenti prove inconfutabili della loro identità. Nei giorni scorsi, i militari, con il supporto della stazione locale dove la 34enne si trovava per cure in una struttura terapeutica, hanno eseguito le misure cautelari. L’uomo è stato condotto in carcere, mentre la donna è stata posta agli arresti domiciliari.

La rapida conclusione delle indagini è stata resa possibile dalla tempestiva azione investigativa dei Carabinieri, che hanno assicurato i colpevoli alla giustizia.