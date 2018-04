Scoglitti, agricoltore si toglie la vita nella sua azienda

Connect on Linked in

Una terribile tragedia ha scosso la domenica dei cittadini di Scoglitti, frazione di Vittoria in provincia di Ragusa.

Per via della crisi economica che ormai persevera da quasi un decennio, Giovanni Viola, agricoltore di 31 anni, si è suicidato impiccandosi ad un albero della sua azienda agricola.

L’estremo gesto del giovane è stato scoperto dai propri familiari che, non vedendolo più rientrare in casa, hanno dapprima cercato di raggiungerlo a telefono, per poi recarsi in azienda dove è avvenuto il terribile ritrovamento. Inutili sono stati i soccorsi del personale del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.

Prima di compiere il gesto irrimediabile, pare che l’agricoltore soffrisse di depressione ed era in cura al dipartimento Salute Mentale.

Di Pietro Geremia