Favara, scompare pensionato: avviate le ricerche con l’elicottero

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Nei giorni scorsi un pensionato 84enne di Favara sarebbe scomparso nel nulla.

L’uomo, di nome Giuseppe Fallea, due giorni fa si sarebbe allontanato da casa a bordo della propria Daewoo Matiz grigia facendo in sostanza perdere le proprie tracce nonostante l’immediato tentativo posto in essere da parte dei familiari di mettersi in contatto.

Sul caso hanno avviato le indagini nonché le ricerche gli uomini dell’arma dei carabinieri appartenenti alla locale Tenenza i quali si serviranno, stando al tavolo tecnico per la ricerche di persone scomparse avvenuto ieri pomeriggio, dell’ausilio di un elicottero.

Chiunque abbia informazioni le potrà fornire direttamente alle forze dell’ordine o ai familiari di Fallea, così da poter dare una mano concreta alla risoluzione del caso.