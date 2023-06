Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha coinvolto due auto a Paternò, sulla strada statale 248, la “Occidentale etnea”.

Secondo una prima ricostruzione, le due vetture, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbero entrate in collisione frontalmente.

Sul posto sono intervenuti forze dell’ordine e ambulanze del 118. E’ presente personale di Anas per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata agli svincoli di Santa Maria di Licodia e Paternò Nord.