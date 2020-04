Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un laboratorio di droga è stato scoperto nel quartiere Brancaccio, a Palermo.

Tre persone sono finite in manette: si tratta di Gaspare Barresi, palermitano di 31 anni, e due sue congiunte. Si trovano presso il carcere Lorusso.

Gli agenti del commissariato di polizia hanno eseguito una perquisizione domiciliare con l’ausilio del cane antidroga della Questura “Ulla”. All’interno di due diverse abitazioni in vicolo Caracausi sono stati trovati 2,2 chili circa di marijuana, già essiccata e parzialmente distinta in dosi per 251 confezioni.

Gli appartamenti, abitati dai due nuclei familiari,erano comunicanti tra di loro tramite un magazzino adibito a laboratorio per il confezionamento di stupefacente, il cui accesso era nascosto da un armadio. Trovati anche attrezzi per confezionare lo stupefacente, bilancini di precisione, guanti in lattice, coltelli e bustine.

Sono stati sequestrati 3 telefoni cellulari e la somma contante di 5.550 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Personale Enel ed Amap ha poi constatato, presso le due abitazioni, un allaccio abusivo alla rete elettrica ed idrica pubblica, motivo per il quale ai tre è stato contestato anche il reato di furto aggravato e continuato.

Fonte: gds.it

(https://palermo.gds.it/articoli/cronaca/2020/01/09/scoperto-un-laboratorio-di-droga-a-brancaccio-tre-arresti-a-palermo-00581579-c562-468f-8168-c9ff133dcbbd/)