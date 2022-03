Scegliere la scuola superiore da frequentare non è mai facile, ma è necessario fare il punto della situazione e capire quali siano le proprie passioni. Ovviamente, si tratta di una età dove cambiare idea è all’ordine del giorno ma la scuola alberghiera è in grado di abbracciare un certo tipo di mentalità, passione e proiezione al futuro.

Scopriamo insieme tutte le sue caratteristiche e gli sbocchi professionali dedicati.

Che cos’è una scuola alberghiera?

La scuola alberghiera è un istituto pubblico che prevede un percorso formativo teorico e pratico, della durata di 3 anni per la specializzazione e 5 per il conseguimento del diploma nella disciplina scelta.

Subito dopo i tre anni, gli studenti sostengono un primo esame di specializzazione e sono pronti per entrare nel mondo del lavoro. Subito dopo si prosegue conseguendo il diploma di tecnico dei servizi turistici o della ristorazione.

La scuola alberghiera è un vero e proprio mondo, dove al suo interno non si troveranno solo le classiche classi per studiare ma un’area per la pratica. Gli studenti approcceranno al mondo del lavoro sin da subito, con il percorso di studi teorico che si affianca a quello pratico.

I ragazzi hanno l’opportunità di lavorare nell’albergo interno adibito per la pratica, a seconda dell’indirizzo scelto, così da avere subito una visione completa del proprio futuro.

Percorsi di studi e opportunità

Ci sono tre esercizi specifici che si possono scegliere all’interno della scuola alberghiera:

– Cucina

– Servizi di sala

– Segreteria e direzione d’albergo

Ad ogni indirizzo la sua divisa personale, entrando nel mood del mondo del lavoro sin da subito.

Quali sono le materie che vengono studiate dai ragazzi? Le materie generiche e per tutti gli indirizzi sono le tradizionali come italiano, economia, storia, geografia, lingue straniere (inglese e una/due a scelta), educazione fisica.

Per ogni indirizzo ci sono delle materie specialistiche come servizio di accoglienza, merceologia, scienze degli alimenti, gestione di sala/bar, gestione aziende di ristorazione, diritto su turismo e ristorazione. Nel percorso formativo è previsto anche uno stage formativo presso una azienda esterna (albergo, ristorante, agenzia di viaggio, pasticceria o similari).

A seguito del conseguimento del diploma, sarà possibile proseguire il percorso di studi presso le facoltà universitarie come Ingegneria gestionale o Economia del Turismo.

Gli sbocchi professionali di una scuola alberghiera

Gli sbocchi professionali di chi frequenta e studia presso la scuola alberghiera sono tantissimi. Sono quasi tutti mestieri legati al mondo del turismo, permettono di interagire con realtà di altissimo livello e viaggiare per il mondo.

Tra i lavori che si possono svolgere troviamo:

sommelier

camerieri

chef e cuochi

maître e responsabili di sala

responsabili di mense aziendali e scolastiche

barman

pasticceri

food and beverage manager

A questi si aggiungono il portiere, direttore d’albergo, receptionist, guida turistica, animatore, manager delle agenzie di viaggi, tour operator, manager in fiera/eventi. Un vero e proprio mondo, dove le lingue e le regole della accoglienza si mescolano ad una professionalità pronta ad essere messa subito in pratica.