Canicattì, senzatetto girovagano in Città: intervengono le forze dell’ordine

Nei giorni scorsi sui social media di Facebook e di WhatsApp era circolata una notizia virale sulla presenza di due senzatetto che girovagavano per il territorio di Canicattì.

Una volta che l’allarme era giunto alle orecchie dell’Amministrazione Comunale e delle forze dell’ordine queste hanno immediatamente provveduto a setacciare la Città del Parnaso riuscendo così in meno che non si dica a trovare i due protagonisti della vicenda i quali, ha fatto sapere il Sindaco Di Ventura in una nota sul proprio profilo social, godono di buona salute.

“I Servizi Sociali e la Protezione Civile provvederemo nelle prossime ore a fornire l’assistenza alimentare necessaria” – termina nella nota il primo cittadino Canicattinese.

Di Pietro Geremia