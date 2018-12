Serene festività da Sicilia Reporter (Video)

Connect on Linked in

Cari lettori di Sicilia Reporter, siamo giunti alla vigilia di Natale , e ci tenevo particolarmente ad augurare a tutti voi un sereno Natale da vivere in compagnia dei vostri cari…… In questo giorno speciale il mio pensiero va a tutti coloro che vivono in condizioni disagiate, a chi non ha la possibilità di trascorre questi giorni di festa circondato dall’affetto familiare.

In queste ore frenetiche dove spesso si pensa ai regali da mettere o trovare sotto l’albero invito tutti ad una riflessione sui veri valori della vita, invito tutti ad accantonare l’astio, la superbia e tutti quei sentimenti che allontanano ogni tipo di relazione , il mio invito è quello di essere più umili e di dare maggior spazio alla cooperazione mettendo da parte ogni tipo di individualismo, solo così la nostra comunità ma in generale la Sicilia intera potrà davvero riprendersi ed uscire da quella che sembra una crisi, non solo finanziaria, ma anche di valori che sembra senza fine.

Non mi dilungo oltre, vi rinnovo ancora il mio augurio di un sereno Natale a voi ed a tutte le vostre famiglie.