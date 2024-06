Ulteriori dettagli inquietanti emergono riguardo la strage di Altavilla, in provincia di Palermo, dove, durante un rituale inteso a scacciare il demonio, Giovanni Barreca, assistito da sua figlia minorenne e due complici, ha assassinato sua moglie e i suoi figli.

Le recenti indiscrezioni rivelano che gli autori del massacro sarebbero affiliati a una segreta setta religiosa, composta da una decina di membri e guidata da un santone di Palermo, attorno al quale regna un rigoroso riserbo.

Questa setta è anche accusata di praticare sacrifici animali, credendo che gli animali siano posseduti dal demonio.

L’Associazione Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente ha dichiarato: “Abbiamo ricevuto informazioni non ufficiali su questa setta da tempo, ma finora erano solo voci. Ultimamente, la questione è stata discussa anche in programmi televisivi di spicco, spingendoci a richiedere alla procura di Palermo di indagare ulteriormente, dato che non escludiamo possano essere responsabili di altre morti violente di animali, in particolare cani e gatti, ritrovati a Palermo negli ultimi mesi”.