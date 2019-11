Sferracavallo, 21enne trovato morto a letto con il volto tumefatto: si attende l’autopsia

Connect on Linked in

Sarà l’esito dell’autopsia a svelare le cause della morte di Salvo Licari, un 21enne trovato ieri senza vita nel suo letto.

A scoprire il decesso i genitori che hanno allertato il 118 ma i sanitari intervenuti hanno cercato in tutti i modi di rianimarlo ma invano. La madre avrebbe trovato il ragazzo gonfio e con il viso pieno di lividi.

Il giovane viveva con i genitori a Sferracavallo, ha frequentato l’istituto alberghiero Paolo Borsellino e amava giocare a calcio nel ruolo di portiere.

Rabbia e incredulità in queste ore sui social. Amici e conoscenti hanno postato frasi per ricordare Salvo: “Volato in cielo troppo presto.. caro Totò adesso para in cielo..R.I.P Salvuccio”, scrive un ragazzo.

E ancora: “Spero che anche da lassù riuscirai a divertirti davanti quella porta che tanto ti faceva stare bene. Ti mando un bacio sperando che ti arrivi,ovunque tu sia. Ciao amico mio! Salvo Licari”.

Fonte: gds.it

(https://palermo.gds.it/articoli/cronaca/2019/11/24/sferracavallo-21enne-trovato-morto-a-letto-con-il-volto-tumefatto-si-attende-lautopsia-4788a268-3d5e-410f-bf8d-3cf051da9556/)