Quando si parla di shopping online è inevitabile porsi il problema di usare metodi di pagamento sicuri. La questione sicurezza è fondamentale su internet e in modo particolare quando si effettuano molte transazioni su siti diversi. Agli albori di Internet il metodo più utilizzato e ritenuto garanzia di sicurezza era il contrassegno. In questo modo, pagando in contanti alla consegna, si era sicuri di pagare solo se si riceveva la merce, e senza correre rischi. Tuttavia il pagamento in contanti oggi non è accettato da molti siti di shopping online. Le transazioni sono più numerose di un tempo, e i siti offrono garanzie in caso la merce non venga consegnata. Insomma pagare in contanti è quasi un anacronismo.

Oggi chiunque abbia una certa esperienza online, sarà in possesso di un conto su uno dei portafogli elettronici più diffusi. Oltre a consentire di pagare sui siti di commercio elettronico, questi portafogli permettono di inviare denaro ad amici e parenti in tutto il mondo. Per farlo basta digitare l’indirizzo email associato al conto. La velocità e la sicurezza sono caratteristiche di questi strumenti. Tra i più noti troviamo Paypal, Skrill e Neteller.

Carte virtuali e prepagate: due metodi di pagamento sicuri online

Per comprare sul web molto usate sono anche le carte prepagate. Rispetto a una normale carta di credito, la carta prepagata non è collegata a un conto. Inoltre anche chi non possiede un conto in banca può avere una prepagata: una delle più diffuse è PostePay, ma ve ne sono tantissime. Se amiamo giocare sicuri ai casino online come questi alcuni operatori offrono la possibilità di utilizzare carte prepagate con il proprio brand. Queste si possono ricaricare presso i corner di quell’operatore o altri punti vendita. Se dubitiamo della sicurezza degli acquisti online, usare una prepagata può farci dormire sonni più tranquilli.

Se non vogliamo utilizzare neanche le nostre prepagate sul web, tra i metodi di pagamento sicuri vi sono le carte di credito virtuali. Si tratta di prodotti offerti da diversi istituti bancari, e sono tra i metodi di pagamento più sicuri in circolazione. In pratica la carta di credito virtuale si appoggia a una carta di credito reale. Ma per i pagamenti in sicurezza ci verranno forniti un numero e un CCN diversi. Queste carte virtuali possono essere usa e getta, quindi utilizzabili una sola volta, oppure con una durata limitata. Oltre la quale non possono essere più utilizzate.

I metodi di pagamento sicuri accettati dai siti web

A seconda dei circuiti a cui si appoggiano prepagate e carte virtuali, queste verranno accettate o meno dai più grandi siti di e-commerce. I circuiti Visa, Mastercard, Maestro, in genere vengono accettati su piattaforme popolari come Amazon, e sui siti di casinò online. In questo modo anche per giocare alle slot machine, scommettere, o fare shopping online sicuro potremmo usare le carte virtuali o le prepagate. Tra i metodi di pagamento online sicuri, Amazon accetta anche Paysafecard. Questa si acquista nei punti vendita, è disponibile in diversi tagli, e può essere utilizzata sui siti web con nome utente e password.

Siti come eBay offrono agli utenti diverse possibilità, sebbene su questa piattaforma si possa pagare in sicurezza con Paypal. Chi non ha questo strumento può ripiegare sul classico Bonifico Bancario o richiedere il pagamento in contrassegno, ove offerto. Anche siti di moda come Zalando offrono la possibilità di pagare in contanti, senza spese aggiuntive, oppure con Paypal e con le carte di credito. I metodi di pagamento sicuri e innovativi sono accettati in genere dai siti di casinò online. Questi spesso appartengono a operatori internazionali, e quindi propongono metodi ancora poco conosciuti in Italia. Alcuni e-wallet ad esempio, come Neteller hanno avuto successo soprattutto grazie al fatto che vengano utilizzati per le transazioni sui siti di casinò AAMS. Nato soprattutto per il gioco online, oggi Neteller è accettato su migliaia di siti e propone anche una prepagata Mastercard.